لوكاكو يؤكد بقاءه مع إنتر ميلان

قال روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان أنه سيستمر في صفوف بطل الدوري الإيطالي الموسم القادم بعد أن ساعد الفريق على التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 11 عاماً.

وتوج البلجيكي (28 عاماً) بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي بعد أن أحرز 24 هدفاً وهيأ 11 فرصة تهديف متفوقاً على كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ويستمر عقد لوكاكو الحالي مع إنتر ميلان حتى يونيو 2024، لكن ترددت الكثير من التكهنات عن إمكانية انتقاله إلى فريق آخر في إطار سعي النادي لبيع بعض اللاعبين للحد من التأثيرات المالية لأزمة كوفيد-19.

لوكاكو يريد البقاء

وعن ذلك قال الهداف البلجيكي في تصريحات إذاعية: "نعم سأبقى، اشعر بالارتياح في إنتر".

وانفصل إنتر ميلان عن مدربه أنتونيو كونتي بعد وقت قصير من تتويجه بلقب الدوري الإيطالي، بينما أكد البلجيكي أنه على اتصال مع المدرب الجديد للنادي سيموني إنزاغي.

وترك إنزاغي لاتسيو في نهاية عقده معه آخر الشهر الجاري ووافق على تولي تدريب إنتر ميلان في عقد يمتد لموسمين.