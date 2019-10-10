لوكاكو يثير قلق إنتر ومنتخب بلجيكا

أثار روميلو لوكاكو قلق إنتر ميلان ومنتخب بلجيكا بسبب استمرار معاناته من الإصابة التي عانى منها في الأسابيع الأخيرة وأثرت على مستواه الفني.

ويتواجد حالياً لوكاكو مع منتخب بلاده الذي يستعد لمقابلة نظيره سان مارينو ضمن تصفيات يورو 2020، وعينه على ثلاث نقاط تضمن له التأهل.

وأفادت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن مشاركة لوكاكو مع منتخب بلاده في اللقاء المقبل محط شك في ظل استمرار معاناته من الإصابة العضلية بساقه.

وغاب المهاجم عن لقاء إنتر أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، لكنه عاد وشارك في التسعين دقيقة خلال الخسارة أمام يوفنتوس الأحد المنصرم.

وأوضحت الصحيفة أن لوكاكو يرغب بالمشاركة أمام سان مارينو لسعيه لتسجيل هدفه الخمسين بقميص بلجيكا وتعزيز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لبلاده.

ويملك لوكاكو حالياً 49 هدفاً في 82 مباراة بقميص الشياطين الحمر.