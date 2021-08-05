لوكاكو يحث إنتر على السماح له بالانتقال لتشيلسي

كشفت شبكة "سكاي إيطاليا" أن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو طلب من إنتر ميلان السماح له بالرحيل صوب تشيلسي هذا الصيف.

وكان النادي الإيطالي قد رفض عرضاً من البلوز قيمته 100 مليون يورو بالإضافة لخدمات الظهير ماركوس ألونسو.

إلا أن تقاريراً خلال الساعات الماضية أشارت إلى أن إدارة النيراتزوري ستبيع الهداف البلجيكي إذا ما ارتفعت قيمة العرض لتصل إلى 120 أو 130 مليون يورو.

ويرغب لوكاكو في العودة إلى بطل أوروبا بعد تجربة غير ناجحة عام 2011 فشل خلالها في فرض نفسه ليغادر بعد ثلاثة أعوام قضاها معاراً ولم يخض مع الفريق فيها إلا 10 مباريات.

ويسعى تشيلسي لاستغلال حاجة إنتر للمال نظراً للمتاعب الاقتصادية التي يعاني منها.