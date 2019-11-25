لوكاكو يحقق رقماً قياسياً صمد 70 عاماً

يواصل المهاجم روميلو لوكاكو نجاحاته، مع إنتر ميلان، ليفرض نفسه كأفضل صفقة في الدوري الإيطالي هذا الموسم (2019-2020)، وذلك بعد أن هز الشباك مجدداً، ليحقق رقماً قياسياً، صمد على مدار 70 عاماً مضت.

وساهم الدولي البلجيكي في فوز النيراتزوري بثلاثة أهداف نظيفة على تورينو السبت، ليحرز هدفه العاشر في 13 مباراة في الدوري الإيطالي، وهذا إنجاز لم يحققه أي لاعب في إنتر منذ ستيفانو نيرس موسم 1948-1949 وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو".

وأثبت لوكاكو، حتى الآن، جدارته، بعدما دفع ناديه مبلغ 65 مليون يورو نظير انتقاله هذا الموسم من مانشستر يونايتد، ويراهن عليه المدرب أنتونيو كونتي، للإطاحة بيوفنتوس من عرشه بطلاً للدوري.

ورغم هذا التألق، يبقى المهاجم البلجيكي، في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري خلف المهاجم تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو الذي سجل 15 هدفاً حتى الآن.

ويأمل إنتر ميلان أن ينقذه لوكاكو من مأزقه في دوري أبطال أوروبا، في آخر مباراتين له بدور المجموعات، أمام سلافيا براغ الأربعاء القادم، وبرشلونة في 10 من الشهر المقبل، لتجنب الانتقال إلى الدوري الأوروبي.