لوكاكو يرد على من اتهمه بالبدانة

واجه روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الجديد موجة من السخرية بسبب وزنه الزائد خلال مراسم تقديمه، لكن نجم مانشستر يونايتد السابق ردّ على منتقديه بصورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

والتقط الدولي البلجيكي صورة لنفسه وهو ينظر في المرآة، وقد بدا في حالة بدنية جيدة، وكتب تعليقاً ساخراً "الوضع ليس سيئاً بالنسبة لفتى بدين"، وهو اللقب الذي أطلقه عليه منتقدوه، خاصة غاري نيفيل المحلل التلفزيوني وقائد مانشستر السابق.

وذكرت تقارير أن زيادة وزن لوكاكو قد تؤجل ظهوره الرسمي الأول مع إنتر في المرحلة الافتتاحية من الدوري الإيطالي أمام ليتشي في الـ 26 من الشهر الجاري.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن وزن لوكاكو حالياً 104 كيلوغرامات، لكن الطاقم الطبي لإنتر يريد منه إنقاص وزنه إلى 100 كيلوغرام قبل خوض اللقاء الأول.

وانطلق البلجيكي بشكلٍ هائل مع إنتر بعد أن سجل "سوبر هاتريك" في مباراته الأولى بالقميص رقم 9، عندما سحق فريقه منافسه المغمور فيرتوس بيرغامو 8-0 في لقاء ودي.

ويأمل إنتر في إنهاء هيمنة يوفنتوس المحلية وتحقيق أول لقب كبير منذ 2011، مع المدرب أنتونيو كونتي، ومعتمداً على هداف متميز بحجم لوكاكو.

وسيكون أول اختبار حقيقي للوكاكو في سان سيرو، عندما يخوض ديربي مبكر أمام الغريم اللدود ميلان، في المرحلة الرابعة من الدوري المحلي الشهر القادم.