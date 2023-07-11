لوكاكو يرفض الرجوع لـ تشيلسي

سيتحدى النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مدرب تشيلسي الجديد ماوريسيو بوتشيتينو وفقاً لتقارير إعلامية على خلفية ضرورة مشاركته في التدريبات الاستعدادية للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن اللاعب لن يعود إلى جنوب لندن غداً الأربعاء كما كان مخططاً، كونه يترقب تحرك إنتر ميلان لضمه.

وعبر بوتشيتينو مؤخراً عن رغبته بالاجتماع مع الهداف البلجيكي وجهاً لوجه لمناقشة توقعات الطرفين للموسم الجديد.

ووصلت لوكاكو عدة عروض منها عرض من أحد أندية الدوري السعودي، لكن المهاجم يفضل الرجوع إلى إنتر الذي قضى معه الموسم المنصرم على سبيل الإعارة.

وكشفت الجريدة أن البلوز لا يمانع بيع صاحب الثلاثين عاماً مقابل حوالي 40 مليون جنيه استرليني في سوق الانتقالات الجاري، لكن النيراتزوري ليس مستعداً لدفع أكثر من 35 مليون جنيه.

وليس واضحاً بعد ما إذا كان تشيلسي سيعاقب اللاعب بحال عدم رجوعه للانخراط في المرحلة التحضيرية للموسم الجديد.