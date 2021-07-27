لوكاكو يرفض عروض تشيلسي من أجل إنتر ميلان

لن يكون أمام تشيلسي أي فرصة في استعادة النجم روميلو لوكاكو من إنتر ميلان إن صدقت التقارير الإعلامية القادمة من بريطانيا.

ويطارد النادي اللندني عدة أهداف خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري في خط الهجوم أبرزها إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند.

إنتر يرفض التفريط بـ لوكاكو

وكشف جيوسيبي ماروتا رئيس إنتر التنفيذي أن بطل الدوري الإيطالي لن يقبل على أي عرض لشراء هدافه البلجيكي.

وأكدت بدورها صحيفة "إكسبيريس" البريطانية أن لوكاكو لا يفكر بالرحيل عن ملعب سان سيرو في المستقبل القريب.

وسجل المهاجم المتألق 65 هدفاً خلال موسمين مع النيراتزوري وهي الحصيلة الأفضل له خلال مسيرته.

يذكر أن الهداف البلجيكي شارك مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 ووصل معه إلى ربع النهائي الذي خسره أمام نظيره الإيطالي بهدف لاثنين.