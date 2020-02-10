لوكاكو يسخر من إبراهيموفيتش بعد تغلب إنتر على ميلان

وجه النجم روميلو لوكاكو، رسالة تحدٍ وسخرية، لغريمه زلاتان إبراهيموفيتش، بعد انتصار الأول وفريقه إنتر على الغريم ميلان في ديربي الدوري الإيطالي الأحد.

وحقق النيراتزوري انتصاراً دراماتيكياً على غريمه اللدود بنتيجة 4-2، في قمة المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي، بعد أن كان متأخراً بنتيجة 0-2 في الشوط الأول.

وسجل "إبرا"، العائد للروسونيري الشهر الماضي، الهدف الثاني، قبل أن ينتفض إنتر ويسجل 4 أهداف، من ضمنها الهدف الأخير الذي سجله لوكاكو.

ونشر البلجيكي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له محتفلاً بالهدف الرابع، وعلق عليها بعبارة "هناك ملك جديد في المدينة"، في إشارة لانتزاعه زعامة ميلانو من إبراهيموفيتش.

وكان النجم السويدي قد صرح قائلاً "الملك عاد للمدينة"، عندما وقع مع ميلان مطلع العام الجاري.

وجاءت عبارة لوكاكو لتسخر من تصريحات الهداف السويدي السابقة، معلناً عن التحدي باستخدام مصطلح "الملك"، الذي يشير به "إبرا" عندما يتحدث عن نفسه.

وسبق للوكاكو أن لعب لفترة قصيرة مع إبراهيموفيتش في مانشستر يونايتد، حين تنافس النجمان على مركز رأس الحربة.

ورفع الانتصار إنتر لصدارة الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف عن يوفنتوس، بينما تراجع ميلان للمركز العاشر.