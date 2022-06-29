لوكاكو يصل إيطاليا للتوقيع مع إنتر

وصل النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إيطاليا اليوم الأربعاء من أجل التوقيع على عقد عودته إلى صفوف إنتر ميلان قادماً من تشيلسي على سبيل الإعارة.

ولم تدم رحلة المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً مع البلوز لأكثر من موسم بعدما قرر النادي شراءه من إنتر بالذات مقابل 97 مليون جنيه استرليني صيف العام المنصرم.

وواجه البلجيكي الأمرين منذ رجوعه إلى ملعب ستامفورد بريدج نظراً لتباعد وجهات النظر ما بينه وبين المدير الفني الألماني توماس توخيل.

وانتهى الأمر باللاعب بالمشاركة أساسياً في 16 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وعبر لوكاكو في أكثر من مناسبة عن رغبته في ارتداء قميص النيراتزوري من جديد، وهو أمر سهل من إتمام الصفقة.

وتبلغ قيمة الإعارة 7 ملايين جنيه لمدة موسم واحد وفقاً لأحدث التقارير، دون وجود بند يلزم إنتر ميلان بشراء المهاجم بصورة نهائية.