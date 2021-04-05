لوكاكو يضع شرطين للانتقال إلى برشلونة

تداولت تقارير أنباء حول حاجة إنتر ميلان، لبيع مهاجمه روميلو لوكاكو من أجل إنهاء أزمته المالية، حيث يقيّم النادي الإيطالي هدافه بـ 120 مليون يورو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لوكاكو لا يفكر في الرحيل عن إنتر، لكنه سيوافق على الانتقال إلى برشلونة، إذا قرر النيراتزوري عرضه للبيع.

وزعمت تقارير أن البارسا قد يتحرك لضم البلجيكي إذا فشل في التعاقد مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وأشارت إلى أن العامل الثاني، لإقناع لوكاكو بالانتقال إلى ملعب كامب ناو يعتمد على استمرار رونالد كومان في منصب المدير الفني لبرشلونة.

وأوضحت أن لوكاكو يرتبط بعلاقة جيدة مع كومان، منذ أن عمل تحت قيادته في إيفرتون، حيث قدم المهاجم البلجيكي أداءً جيداً خلال تلك الفترة.

تواصلت المنافسة بين نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، ولوكاكو على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وقاد لوكاكو (27 عاماً)، فريقه إنتر إلى الفوز على بولونيا (1-0)، السبت ضمن المرحلة 29، ليرفع رصيده إلى 20 هدفاً، ويواصل مطاردة البرتغالي متصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 24 هدفاً.