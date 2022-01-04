لوكاكو يعتذر من توخيل وتشيلسي

اعتذر النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي من مدربه توماس توخيل اليوم الثلاثاء بعد التصريحات التي انتقده فيها مؤخراً.

واجتمع الطرفان أمس وبات الهداف البالغ من العمر 28 عاماً قريباً من المشاركة أمام توتنهام هوتسبير غداً الأربعاء في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكشفت تقارير بأن اللاعب عبر عن ندمه جراء التصريحات التي أدلى بها والتي أشار خلالها إلى عدم راحته واستيائه من توخيل.

واستبعد البلجيكي جراء هذه الأقوال من مواجهة تشيلسي وليفربول الأحد الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلٍ منهما.

وقال المدير الفني أن ما قاله لوكاكو لم يكن مقصوداً إلا أنها كانت تصريحات مؤثرة.

لكنه شدد على أنه قبل اعتذار نجم الفريق من أجل مصلحة تشيلسي.