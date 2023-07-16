لوكاكو يفاجئ إنتر ميلان ويقرر العودة إلى تشيلسي

أشعل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الغضب لدى إدارة نادي إنتر ميلان، وذلك بعد أن قام بتجاهلهم وبعد أن قرر أيضًا بشكل مفاجئ أنه لا يريد العودة والانضمام إلى صفوف الفريق.

وتكشف المواقع الإيطالية أن مدير إنتر ميلان بييرو أوسيليو ألقى اللوم بشكل كبير على لوكاكو في اتصال هاتفي سيطرت عليه أجواء من التوتر والعصبية ليلة الجمعة الماضية، كما حاول زملاء اللاعب التواصل معه أيضًا لفهم سبب رفضه العودة إلى "جيوزيبي مياتزا".

لوكاكو يفاجئ إنتر ميلان ويتجاهل الإدارة ليعود إلى تشيلسي

أعلن لوكاكو رسميًا رفضه عرض إنتر ميلان بعد تجاهله إدارة النادي الإيطالي وعدم رده عليهم، وبناء على ذلك أخطر الإنتر نادي تشيلسي أنهم ليسوا مهتمين باللاعب أبدًا.

ومن المتوقع أن ينضم لوكاكو إلى التدريبات مع البلوز الإثنين المقبل، ومع ذلك قد لا يتمكن من الانضمام إلى تشكيلة الفريق التي ستخوض بعض المباريات التحضيرية لما قبل الموسم في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة "La Gazzetta Dello Sport" الإيطالية، فإن هناك حالة من الغضب من قبل إدارة إنتر بسبب لوكاكو، ولا يوجد أحد في النادي راضٍ عن التصرف الذي قام به.

وفي ذات السياق، كان المهاجم البلجيكي قد أكد لألتراس إنتر ميلان أنه لن ينتقل إلى يوفنتوس، في الوقت الذي أكد فيه البيانكونيري في وقت سابق أن مهتمين جدًا بالتعاقد معه هذا الصيف.

وبحسب بعض لاعبي الإنتر، فإن لوكاكو كان محبطًا بسبب قرارات المدرب سيموني إنزاغي بعدم الاعتماد عليه أساسيًا في موسم 2022-2023، والاعتماد في معظم المباريات على إيدين دجيكو حتى في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.