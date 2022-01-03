لوكاكو يفقد ثقة لاعبي تشيلسي وتأييد لقرار توخيل باستبعاده

فقد الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو دعم وثقة زملائه لاعبي تشيلسي بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخراً والتي أكد فيها عدم رضاه عن وضعه الحالي مع بطل أوروبا.

وقال صاحب الـ 28 عاماً أنه كان سيوافق مباشرة على البقاء في إنتر ميلان لو عرض عليه النادي الإيطالي تمديد عقده صيف العام الماضي، كما اعترف بعدم سعادته جراء وضعيته مع البلوز.

لكن الدولي البلجيكي عاد في أغسطس الماضي إلى تشيلسي في صفقة قياسية على مستوى النادي اللندني بلغت قيمتها نحو 97.5 مليون جنيه استرليني.

ودفعت هذه التصريحات المدرب توماس توخيل لاستبعاده من قائمة الفريق التي واجهت ليفربول أمس في الدوري المحلي.

وقالت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن جميع لاعبي تشيلسي متفاجئون مما بدر من زميلهم ولا يرغب أي منهم في مساندته.

كما أيد اللاعبون ما قام به توخيل للتعامل مع الموقف.

وأضافت بأن الألماني تشاور مع 5 أو 6 لاعبين أساسيين في الفريق قبل أن يتخذ قرار استبعاد لوكاكو عن التشكيلة.

ويبدو أن سيزار آزبيليكويتا ونغولو كانتي وجورجينيو وأنتونيو روديغر كانوا من بين اللاعبين الذين استشارهم توخيل قبل أن يصدر قراره.