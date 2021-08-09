لوكاكو يقترب من تخطي نيمار ليصبح اللاعب الأغلى في التاريخ

سيصبح روميلو لوكاكو اللاعب الأغلى عبر التاريخ في كرة القدم من حيث مجموع قيمة الانتقالات حينما يتم عودته المتوقعة إلى تشيلسي من إنتر ميلان.

واقترب الدولي البلجيكي من ارتداء قميص البلوز للمرة الثانية مقابل حوالي 115 مليون يورو بعد فترة أولى غير ناجحة قبل 10 أعوام.

ويعني ذلك أن مجموع المبالغ التي دفعت لضم اللاعب ذو الـ 28 عاماً سيجعله يتفوق على ما أنفق لضم نيمار دا سيلفا والبالغ 290.6 مليون يورو.

وغادر البرازيلي صفوف سانتوس صوب برشلونة، قبل أن يحط الرحال في باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

لكن رجوع لوكاكو إلى تشيلسي سيجعل مجموع انتقالاته يصل إلى 345.96 مليون يورو وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

وبدأ البلجيكي مسيرته رفقة آندرلخت قبل أن يحزم حقائبه صوب العاصمة الإنجليزية لندن للانضمام إلى البلوز مقابل 11.78 مليون يورو عام 2011.

وجرى بيع المهاجم بعد ذلك بثلاثة أعوام إلى إيفرتون في صفقة وصلت قيمتها إلى 33 مليون يورو.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع اللاعب بعدها مقابل 88.41 مليون يورو، ليغادر الشياطين الحمر صوب إنتر الذي ضمه مقابل 87.21 مليون يورو تقريباً عام 2019.