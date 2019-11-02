لوكاكو يقود إنتر لفوز صعب على بولونيا

نجح إنتر في انتزاع فوز قاتل على مستضيفه بولونيا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريناتو دالارا ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

الأسبقية كانت لصالح صاحب الضيافة في الدقيقة 59 عن طريق روبرتو سوريانو.

ولعب روميلو لوكاكو دور المنقذ للنيراتزوري مرة أخرى هذا الموسم حينما أدرك التعادل في الدقيقة 75.

وتمكن البلجيكي من اقتاص الفوز بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد إنتر إلى 28 نقطة بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر.

فيما يحتل بولونيا المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.