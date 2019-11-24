لوكاكو يقود إنتر للفوز على تورينو تحت الأمطار الغزيرة

واصل إنتر ميلان ضغطه على يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي بفوز مريح 3-0 على مستضيفه تورينو في طقس سيء السبت.

ومنح هدفا لاوتارو مارتينيز وستيفان دي فراي التقدم لفريق المدرب أنتونيو كونتي في الشوط الأول قبل أن يحرز روميلو لوكاكو هدفه العاشر هذا الموسم ليضع النتيجة بعيداً عن متناول صاحب الأرض.

وتأخرت بداية المباراة باستاد تورينو من أجل كسح المياه بعد هطول الأمطار الغزيرة وعانى اللاعبون للتعامل مع أرضية الملعب في ظل استمرار الأمطار.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 34 نقطة متأخراً بنقطة واحدة عن يوفنتوس الذي تغلب 3-1 على مستضيفه أتالانتا في وقت سابق.

ولدى تورينو 14 نقطة في المركز 12.