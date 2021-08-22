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لوكاكو يقود تشيلسي للتغلب على آرسنال بهدفين نظيفين

منشور 22 آب / أغسطس 2021 - 05:24
لوكاكو (يمين) يقود تشيلسي للفوز (المصدر: حساب الدوري الإنجليزي الرسمي على تويتر)
لوكاكو (يمين) يقود تشيلسي للفوز (المصدر: حساب الدوري الإنجليزي الرسمي على تويتر)

تغلب تشيلسي على مستضيفه آرسنال بهدفين دون رد في لقاء الديربي اللندني الذي أقيم على ملعب الإمارات لحساب المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التعاقد التاريخي الجديد روميلو لوكاكو التسجيل للبلوز في الدقيقة 15.

وأضاف ريس جيمس الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 35.

بهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة الترتيب بالتساوي مع ليفربول وبفارق الأهداف عن برايتون وتوتنهام هوتسبير صاحبي المركزين الثالث والرابع.

أما آرسنال فبقي رصيده خالياً من النقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

كلمات دالة:تشيلسيروميلو لوكاكوآرسنالريس جيمسالدوري الإنجليزي

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