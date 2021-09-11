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لوكاكو يمنح تشيلسي الفوز على أستون فيلا

منشور 11 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:56
لوكاكو يقود تشيلسي للفوز
لوكاكو يقود تشيلسي للفوز

واصل روميلو لوكاكو تألقه مع تشيلسي بعد عودته إليه إذ سجل هدفين ليقود الفريق للتغلب على ضيفه أستون فيلا بثلاثية دون رد على ملعب ستامفورد بريدج لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل البلجيكي هدفي البلوز الأول والثالث في الدقيقتين 15 و 90، وماتيو كوفاتشيتش بداية الشوط الثاني (49).

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد المتصدر.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.

وكان تشيلسي قد تغلب على كريستال بالاس (3-0) وآرسنال (2-0) وتعادل مع ليفربول (1-1).

كلمات دالة:روميلو لوكاكوتشيلسيأستون فيلاماتيو كوفاتشيتش

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