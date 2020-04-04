لوكاكو ينتقد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

هاجم نجم إنتر روميلو لوكاكو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بسبب التأخر في تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا.

وكان السيري آ قد توقف رسمياً عقب إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بفيروس كورونا، وذلك بعد تفشي الوباء في إيطاليا.

واعتبر لوكاكو أن القرار جاء متأخراً وأنه تم التهاون في مسألة صحية لا يمكن التهاون معها أو الاستخفاف بها.

وحول ذلك، تساءل المهاجم البلجيكي حول ما إذا كان من الضروري أن يصاب لاعب يوفنتوس بالفيروس حتى ينتبه المسؤولون إلى ضرورة إيقاف النشاط.

وأكمل: «في نفس ليلة إصابة روغاني بالفيروس أقيمت مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بحضور جماهيري كامل، وهو شيء خطير للغاية في ظروف مثل هذه».

وأضاف: «أعترف أني أريد العودة لممارسة كرة القدم من جديد، لكن في مثل هذه الظروف فإن كرة القدم تبدو بلا أهمية مقارنة بصحة الناس وحياتهم».