لوكاكو ينقذ إنتر ميلان من الخسارة أمام يوفنتوس ويُطرد

البوابة - تعادل إنتر ميلان مع مستضيفه يوفنتوس بهدف لمثله في المباراة المثيرة والندية التي جمعتهما على أرضية ملعب آليانز في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

قدم الفريقان عرضاً مميزاً مع أفضلية للنيراتزوري الذي أحسن لاعبوه في التعامل مع معظم المجريات رغم تفوق البيانكونيري في بعض الفترات.

وشهدت الدقائق الأخيرة تسجيل هدفي اللقاء، قبل أن يطرد الحكم 3 لاعبين من كلا الفريقين.

تقدم يوفي بهدفٍ مباغت سجله الظهير المخضرم خوان كوادرادو في الدقيقة 83.

لكن إنتر عادل النتيجة من ركلة جزاء ترجمها روميلو لوكاكو بنجاح في الدقيقة 90+5.

وتلقى لوكاكو نفسه البطاقة الصفراء الثانية (طرد) بعد احتفاله بالهدف بمطالبة الجماهير بالسكوت.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن سبب هذا الرد من البلجيكي جاء نتيجة هتافات عنصرية وجهت إليه من قبل بعض الحاضرين في الملعب.

وبعد نهاية المباراة، تلقى سمير هاندانوفيتش حارس إنتر، وكوادرادو ظهير يوفي البطاقة الحمراء بعد اشتباك بين بعض اللاعبين.

يذكر أن مواجهة الإياب ستقام على أرضية ملعب سان سيرو يوم الأربعاء الـ 26 من شهر أبريل الجاري.