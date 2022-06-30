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لوك دي يونغ يودع برشلونة

منشور 30 حزيران / يونيو 2022 - 01:12
لوك دي يونغ (المصدر: أ ف ب)
لوك دي يونغ (المصدر: أ ف ب)

ودع المهاجم الدولي الهولندي لوك دي يونغ فريق برشلونة اليوم الخميس بعد انتهاء فترة إعارته إلى النادي الكتالوني التي استمرت لموسم واحد.

وسيعود اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إلى صفوف إشبيلية، لكن عودته لن تكون لفترة طويلة على ما يبدو في ظل رغبته في الانتقال لفريق جديد.

وخاض الهولندي 29 مباراة مع البارسا في جميع البطولات الموسم المنصرم، ووقع على 7 أهداف، كما صنع هدفاً واحداً فقط.

وجاء دي يونغ إلى ملعب كامب ناو بناء على طلب مواطنه المدير الفني السابق رونالد كومان، لكن إقالة المدرب الهولندي وقدوم تشافي لخلافته تسبب في تراجع دور اللاعب.

ومع أن تشافي لم يكن يثق بقدرات المهاجم العملاق في بادىء الأمر، إلا أنه وثق فيه لاحقاً وأشركه في عدة مناسبات.

يذكر أن دي يونغ مثل منتخب هولندا في 38 مناسبة، وله 8 أهداف دولية.

لوك دي يونغ (المصدر: أ ف ب)
لوك دي يونغ (المصدر: أ ف ب)
كلمات دالة:لوك دي يونغبرشلونةإشبيليةرونالد كومانتشافي هيرنانديز

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