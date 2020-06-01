لونغليه: عودة الدوري الإسباني بمثابة بطولة جديدة

رفض كليمون لونغليه، مدافع برشلونة، أن يكون فارق النقطتين التي تفصل فريقه عن الوصيف ريال مدريد سبباً في ترجيح كفة البارسا للفوز بلقب الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد تصدر جدول ترتيب الليغا قبل توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا برصيد 58 نقطة، فيما حل ريال مدريد وصيفاً برصيد 56 نقطة، ومن المقرر أن تُستأنف المسابقة اعتباراً من 11 يونيو.

وقال لونغليه، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، :”عودة المسابقة سيكون بمثابة انطلاق بطولة جديدة من 11 مباراة، عليك أن تحصل على أكبر عدد من النقاط للفوز، الأمر أشبه من البدء من الصفر”.

ولم يخف الدولي الفرنسي خشيته من أن يكون ضغط المباريات سبباً في تعرض اللاعبين للإصابات، وقال :”نحن نعلم أنه من المخاطرة أن نخوض العديد من المباريات في غضون شهرين، لكننا سنستعد بأفضل طريقة ممكنة”.

وأشار لونغليه لرأيه بخصوص تطبيق قانون يتيح للفريق إجراء 5 تبديلات في المباراة، قائلاً أن ذلك سيكون مفيداً نظراً لعدد المباريات التي ستقام وعدد مرات التنقل لخوض المباريات.