لونغليه وديمبيلي يغيبان عن مباراة برشلونة أمام مايوركا

يستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا السبت القادم، ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني، في لقاءٍ هو الأول للبارسا منذ 3 أشهر.

وخاض برشلونة مرانه صباح الأربعاء، بمشاركة جميع اللاعبين، ومن بينهم ليونيل ميسي وسامويل أومتيتي ولويس سواريز الذي خضع لعملية جراحية في يناير الماضي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن ميسي شارك في التدريبات الجماعية لليوم الثالث على التوالي، وبات لائقاً لخوض مواجهة مايوركا بعد تعافيه من مشكلة في عضلات الفخذ الأيمن.

في الوقت ذاته، بات بإمكان المدرب كيكي سيتيين الاعتماد على سواريز بعدما امتثل للشفاء تماماً من إصابة الغضروف، وحصل على التصريح الطبي لخوض المباريات.

وبخصوص أومتيتي ونيلسون سيميدو، فقد أصبحا جاهزين لخوض اللقاء القادم، إذ تعافى الأول من إصابته العضلية، فيما تخلص الثاني من آلام في غضروف ركبته اليمنى.

وبات من المؤكد حتى هذه اللحظة، أن برشلونة سيدخل مباراة ريال مايوركا من دون الثنائي عثمان ديمبيلي غير المسجل في قائمة البارسا المحلية، بالإضافة إلى كليمون لونغليه بسبب تراكم البطاقات.