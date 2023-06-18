لويس إنريكي الأقرب لتدريب باريس سان جيرمان

بات المدير الفني الإسباني لويس إنريكي الأقرب لخلافة كريستوف غالتيه في تدريب باريس سان جيرمان بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وكشفت الجريدة الشهيرة أن الإدارة الباريسية اختارت مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق لتولي مهمة تدريب البي إس جي بعد موسم كارثي تحت إشراف غالتيه.

وكان النادي الفرنسي على اتصال بالألماني يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، إلا أن المفاوضات وصلت بين الطرفين إلى طريق مسدود.

كما ارتبط ميكيل آرتيتا (آرسنال)، وسيرجيو كونسيساو (بورتو)، وتياغو موتا، ومارسيلو غاياردو بالمنصب، إلا أن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان ومستشار كرة القدم لويس كامبوس وضعا إنريكي على رأس الخيارات المطروحة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن الاتفاق بين الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة.