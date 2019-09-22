سواريز: ما يحدث لبرشلونة مقلق للغاية

أكد مهاجم برشلونة، لويس سواريز، عقب ثاني هزيمة لفريقه في الدوري الإسباني في خمس مباريات أنها خسارة مؤلمة تجعل البارسا في غاية القلق.

وتابع قائلا: "الوضع كان صعباً للغاية عقب تأخرنا في الدقائق الأولى. لم نستطع السيطرة على اللقاء بأي طريقة. نريد تحليل الموقف لنعرف ما الأخطاء التي وقعنا فيها في المباريات خارج ملعبنا.

"نحن قلقون بشكل واضح بسبب قلة الفرص التي صنعناها، ونحتاج لإلقاء نظرة متفحصة على أنفسنا إذا ما اردنا ان نحسن مستوانا".

وكان العملاق الكتالوني قد تعرض لأسوأ بداية موسم في 25 عاماً بعدما تلقى هزيمة مفاجئة 0-2 أمام غرناطة، لتتواصل العروض السيئة لحامل لقب بطل الدوري الإسباني خارج ملعبه بينما صعد الوافد الجديد لقمة جدول الترتيب مؤقتاً.

ويتقاسم برشلونة أضعف خط دفاع في الدوري مع ريال بيتيس حيث تلقت شباك كل منهما تسعة أهداف في خمس مباريات.

وقال مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي عقب نهاية المباراة: "من الواضح أنها احصائية ليست جيدة على الإطلاق بالنسبة لنا ولا تتماشى مع ما قمنا به في الأعوام القليلة الماضية.

"أنا قلق لأننا لا نحقق نتائج جيدة خارج ملعبنا. لم نحقق أي انتصار في أربع مباريات خارج ملعبنا هذا الموسم وهو ما يمثل إشارةواضحة على أننا لسنا في موقف جيد".