لويس سواريز معروض على فريق إيطالي

عرض ممثلو النجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز خدمات موكلهم على لاتسيو الإيطالي خلال الساعات الماضية في ظل اقتراب العقد الذي يربطه بأتلتيكو مدريد من نهايته.

وقضى صاحب الـ 35 عاماً موسماً جيداً تحت إشراف المدير الفني دييغو سيميوني في العاصمة الإسبانية، حيث سجل 11 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى خلال 35 مباراة في الليغا.

وسينتهي عقد سواريز مع الروخيبلانكوس مع نهاية الشهر الجاري، ويفضل المهاجم المخضرم البقاء في أوروبا لفترة أخيرة قبل أن يعود إلى أميركا الجنوبية.

ومع أن الفكرة تغري القائمين على لاتسيو، إلا أن الأجور الكبيرة التي يتقاضاها الأوروغوياني قد تعقد الأمور.

وسيضطر اللاعب لتخفيض راتبه بنسبة كبيرة إذا ما أراد ارتداء القميص السماوي والعمل تحت إمرة المدير الفني ماوريتسيو ساري.

ويتابع أتالانتا وفيورنتينا أيضاً نجم منتخب أوروغواي الذي تألق بالسابق في صفوف برشلونة وليفربول وأياكس.