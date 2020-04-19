لويس سواريز يتعافى من الإصابة

تعافى لويس سواريز مهاجم برشلونة، من إصابة الركبة التي تعرض لها بداية العام الجاري، ليعلن جاهزيته للعودة بشكل رسمي في حال استئناف المنافسات.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الأحد، أن الدولي الأوروغوياني غاب فقط عن 12 مباراة مع البارسا منذ إصابته، رغم أنه كان من المقرر غيابه عن 28 مباراة على الأقل.

ومن المتوقع أن يبدأ المهاجم في ممارسة بعض التدريبات البدنية في منزله، من أجل استعادة كامل لياقته بشكل أفضل، خاصة في حال عودة الموسم خلال يونيو القادم.

رقمياً، شارك سواريز هذا الموسم في 23 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 14 هدفاً بالإضافة إلى صناعة 11 هدفاً آخر.