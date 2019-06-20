لويس سواريز يتعرض للسخرية نظراً لزيادة وزنه

أثار المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، نجم برشلونة، سخرية متابعي مباراة منتخب بلاده مع الإكوادور، ضمن بطولة كوبا أميركا 2019 التي تستضيفها البرازيل.

وظهر صاحب الـ 32 عاماً بوزن زائد واضح في المباراة، وظهرت علامات خفيفة للترهل على بطنه لا تعتبر مثالية للاعب كرة قدم محترف في قمة عطائه، الأمر الذي دفع بعض المتابعين للسخرية والتعليق على ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطرف التعليقات كانت مع رسم خط طولي باللون الأحمر يظهر زيادة وزن سواريز، مرفقة بعبارة: "سواريز وقع في التسلل".

ودافع العديد من عشاق سواريز عن المهاجم بالقول بأن الزيادة في وزنه طفيفة، لكن الصورة التي يتم تداولها التقطت من زاوية ساعدت على إعطاء انطباع بوجود زيادة كبيرة في وزنه.

وانتهت المباراة بفوز أوروغواي برباعية نظيفة، سجل منها سواريز هدفاً وصنع آخر.