لويس سواريز يخرج من خطط يوفنتوس رسمياً

أكد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أن ضم لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بات خياراً مستحيلاً.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن باراتيتشي كشف خلال محادثاته مع العديد من الصحفيين: «صفقة سواريز أصبحت خياراً مستحيلاً».

وأضافت الصحيفة: «بافيل نيدفيد نائب رئيس النادي، هو أكبر مؤيد لسواريز، حيث اتصل به شخصياً لطمأنته والتأكيد أنهم يفكرون فيه لقيادة الخط الهجومي.

«فيديريكو تشيروبيني المسؤول في الهيكل الفني ليوفنتوس يراهن على أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، بينما باراتيتشي يريد إيدين دجيكو، مهاجم روما أو آركاديوش ميليك مهاجم نابولي».

وبات سواريز خارج خطط برشلونة للموسم الجديد، حيث استبعده المدير الفني رونالد كومان من مواجهة خيمناستيك الودية التي فاز بها البارسا بنتيجة (3-1).