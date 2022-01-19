لويس سواريز يريد العمل مع ستيفن جيرارد مجدداً

أكد الصحفي جيرارد مورينو أن النجم الدولي الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد يريد العمل مجدداً مع زميله السابق ستيفن جيرارد.

ويشغل جيرارد أسطورة ليفربول السابقة حالياً منصب المدير الفني في أستون فيلا، وقد نجح في استقطاب زميله السابق الآخر فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة من برشلونة مطلع الشهر الجاري.

بدوره، يرغب سواريز البالغ من العمر 34 عاماً في العمل تحت إشراف جيرارد في ملعب فيلا بارك بعد فترة ناجحة قضياها سوياً في ليفربول.

ويرتبط الأوروغوياني بعقدٍ مع أتلتيكو مدريد يستمر حتى نهاية الموسم الجاري.

ورفض المهاجم عروضاً برازيلية من بالميراس وكورينشيانس وأتلتيكو مينيرو من أجل العمل مع زميله السابق والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.