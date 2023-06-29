لويس كاسترو يتولى تدريب كريستيانو رونالدو في النصر

بات لويس كاسترو قريباً من الرحيل عن بوتافوغو للإشراف على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق النصر السعودي.

ويسعى النادي السعودي لتعويض خيبة أمل خسارة لقب دوري روشن بالتعاقد مع مدير فني جديد يخلف دينكو يليتشيتش الذي تم تعيينه مؤقتاً بعد إقالة رودي غارسيا قبل نهاية الموسم المنصرم بفترة من الزمن.

وسيشرف كاسترو على تدريب بوتافوغو في مباراته الأخيرة اليوم الجمعة أمام ماغالانيس ضمن بطولة كوبا سوداميريكانا قبل أن يسافر إلى السعودية للإشراف على النصر.

يذكر أن النصر احتل المركز الثاني خلف اتحاد جدة البطل في دوري روشن، رغم أنه تصدر البطولة في معظم فتراتها قبل أن يخسر الصدارة في الأسابيع الأخيرة لصالح غريمه.