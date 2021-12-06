لو باريزيان: ميسي غير سعيد في برشلونة

أكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي غير سعيد في باريس سان جيرمان.

وغادر "ليو" صفوف البارسا في أغسطس المنصرم بعد فشل النادي في تجديد عقده ووقع على كشوفات النادي الفرنسي لمدة عامين مع إمكانية تمديد موسم ثالث.

لكن الصحيفة الصادرة من العاصمة الفرنسية ادعت أن نجم البارسا السابق لا يشعر بالراحة مع فريقه الجديد جراء فشل مواطنه ماوريسيو بوتشيتينو في إيجاد صيغة مناسبة يستطيع من خلالها استغلال قدرات الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات.

كما قالت الصحيفة أن عائلة ميسي ليست سعيدة بالحياة في باريس وأنها باتت مشتاقة لكتالونيا.

وشارك الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في 13 مباراة هذا الموسم حتى الآن في جميع المسابقات وسجل 4 أهداف.

وحتى الآن لا يعيش البالغ من العمر 34 عاماً وعائلته أياماً سعيدة في فرنسا، وتواجهه صعوبات لم يتوقعها.