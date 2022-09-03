لياو يمنح ميلان انتصاراً مستحقاً على إنتر في الديربي

تغلب أي سي ميلان على ضيفه وغريمه إنتر بثلاثة أهداف لاثنين في لقاء ديربي المدينة الذي جميع بينهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

تقدم النيراتزوري عن طريق نجمه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 21.

وعادل البرتغالي رافاييل لياو النتيجة لأصحاب الأرض بعد 7 دقائق فقط.

ميلان ينتفض في الشوط الثاني

وفي الحصة الثانية، منح الفرنسي أوليفيه جيرو التقدم للروسونيري وفي الدقيقة 54 تحديداً.

ثم عاد لياو لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لميلان بعد ذلك بـ 6 دقائق.

وتمكن البديل البوسني إيدين دجيكو من تقليص الفارق لإنتر في الدقيقة 67.

بهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة منحته مؤقتاً صدارة الترتيب العام.

فيما تعرض إنتر للخسارة الثانية هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الخامس.