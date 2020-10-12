ليبي: زيدان أعظم لاعب دربته

أكد مارتشيلو ليبي أن زين الدين زيدان هو أفضل لاعب دربه خلال مسيرته التدريبيبة على الإطلاق.

وتحدث الإيطالي حول ما قام به في رحلته مع يوفنتوس خلال دوري أبطال أوروبا 2003 كما امتدح زيدان.

وكان ليبي أحد الضيوف في المهرجان الرياضي الذي نظمته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أمس للتحدث عن مسيرته الاستثنائية في عالم كرة القدم.

وقال المدرب الفائز مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006 أن يوفنتوس كان جميلاً للغاية في 2003، حيث دافع الجميع ككتلة واحدة بمن فيهم (أليساندرو) ديل بييرو".

وأضاف: "في ذلك الحين يمكن القول أننا ذبحنا كرة القدم الإسبانية بالفوز على ديبورتيفو لا كورونيا وبرشلونة وريال مدريد. ربما لو شارك (بافيل) نيدفيد، لما خسرنا ذلك النهائي أمام ميلان".

وتابع: "المدربون الشباب مميزون للغاية، يعرف أندريا بيرلو كيفية التواصل مع أفضل اللاعبين وأرى نفسي كثيراً في جينارو غاتوزو.

"في عام 2006 شدني غاتوزو من رقبتي عندما أخبرته أني سأغادر المنتخب الوطني، إنهم يقيمونه كمدرب بناء على عصبيته فقط لكنه يقدم نتائج جيدة".

وعن أعظم لاعب دربه في مسيرته قال: "إنه زيدان: بالطبع، مثل بيرلو الذي يعرف كيفية التواصل مع الكبار، يفوز كبار المدربين عندما يقنعون اللاعبين الأفضل بهم".