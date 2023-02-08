ليدز يجبر مانشستر يونايتد على التعادل في أولد ترافورد

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 2-2 ليلة الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد.

تقدم الضيوف بهدفين جاءا عبر ويلفريد غنونتو (1)، ورافاييل فاران (48 بالخطأ في مرمى فريقه).

لكن فريق الشياطين الحمر نجح في معادلة النتيجة بهدفي ماركوس راشفورد (62)، وجايدون سانشو (70).

مانشستر يونايتد يبقى في المركز الثالث

بهذا التعادل، رفع مان يونايتد رصيده إلى 43 نقطة أبقته ثالثاً من 22 لقاء، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ثاني الترتيب الذي خاض 21 مباراة.

كما رفع ليدز رصيده بدوره إلى 19 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز السادس عشر.