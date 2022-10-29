ليدز يدق مسماراً جديداً في نعش ليفربول

ألحق ليدز يونايتد خسارة جديدة بمستضيفه ليفربول المتعثر وتغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب آنفيلد اليوم السبت لحساب الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا الضيوف عن طريق رودريغو وكريسينسيو سامرفيل في الدقيقتين 4 و 89 على الترتيب.

فيما جاء هدف صاحب الأرض عبر النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 14.

ليفربول يواصل السقوط

وهذا هو السقوط الرابع للريدز في المسابقة هذا الموسم حتى الآن ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز التاسع على سلم الترتيب العام.

فيما رفع ليدز يونايتد رصيده بدوره إلى 12 نقطة ارتقى على إثرها للمركز الخامس عشر.