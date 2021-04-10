ليدز يلحق بمانشستر سيتي خسارة مفاجئة على أرضه

استعصى ليدز يونايتد مجدداً على مانشستر سيتي ومديره الفني جوسيب غوارديولا وانتزع منه فوزاً ثميناً بنتيجة 2-1 اليوم السبت في عقر داره ملعب الاتحاد في افتتاح منافسات المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

وتغلب ليدز على النقص العددي في صفوفه على مدار الشوط الثاني بأكمله وانتزع ثلاث نقاط ثمينة أمام مستضيفه متصدر الترتيب.

وعرقل ليدز انطلاقة مانشستر سيتي وحرمه من ثلاث نقاط ثمينة في مسيرة استعادة لقب الدوري.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدور الأول للمسابقة انتهت بالتعادل 1-1.

وعلى عكس سير اللعب والسيطرة شبه المطلقة لمانشستر سيتي، أنهى ليدز الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ستيوارت دالاس في الدقيقة 42.

لكن الفريق الضيف فقد جهود مدافعه ليام كوبر على مدار الشوط الثاني بالكامل بعد طرده نهاية الشوط الأول بسبب الخشونة.

ورغم النقص العددي، واصل ليدز صموده في الشوط الثاني حتى نجح فيران توريس في إدراك التعادل لسيتي في الدقيقة 76.

لكن ليدز حصد النقاط الثلاث بتسجيل هدف الفوز عن طريق دالاس نفسه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 74 نقطة في صدارة المسابقة بفارق 14 نقطة أمام جاره منافسه المباشر مانشستر يونايتد، فيما رفع ليدز رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع.