ليروي ساني معروض على ريال مدريد

قال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن وكيل أعمال النجم الدولي الألماني ليروي ساني عرض موكله على ريال مدريد بطل أوروبا.

وبعد رحيل المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش صوب فيورنتينا على سبيل الإعارة، أصبحت إدارة النادي الملكي مطالبة بإيجاد بديل مناسب قد يكون ساني.

ولم ينجح الدولي الألماني في تقديم مستويات مقنعة منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ في صيف عام 2020 قادماً من مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو.

ويرتبط ساني بعقدٍ مع العملاق البافاري يمتد حتى صيف عام 2025.

وخاض صاحب الـ 26 عاماً 89 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع البطولات حتى الآن سجل خلالها 24 هدفاً، كما صنع 27 هدف آخر.