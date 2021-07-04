ليزارازو: عودة بنزيمة عكرت صفو منتخب فرنسا

وجه بيكسنتي ليزارازو نجم منتخب فرنسا السابق انتقاداً مباشراً لكريم بنزيمة بعد خروج أبطال العالم المبكر من بطولة يورو 2020.

وخسر الديوك أمام منتخب سويسرا في دور الـ 16 بركلات الترجيح ليغادروا البطولة التي كانوا من أبرز المرشحين للظفر بلقبها.

وكثرت التقارير التي تحدثت عن مشاكل داخلية في الفريق أبرزها ما بدر من فيرونيك والدة أدريان رابيو التي انتقدت بول بوغبا وكيليان مبابي.

كما أثير أن عودة اللاعب لتمثيل فرنسا أثارت استياء أنتوان غريزمان الذي تقلص دوره مع الفريق جراء استدعاء هداف ريال مدريد.

ليزارازو ينتقد عودة بنزيمة

وجاء الدور على ليزارازو نجم المنتخب الفرنسي السابق الذي فاز معه بكأس العالم 1998 ويورو 2000 وكأس القارات 2003 لينتقد عودة المهاجم.

وقال الظهير الأيسر المعتزل لمواطنته قناة "تي إف 1": "تسببت عودة بنزيمة ببعض الإحباطات، إذ جلس (أوليفييه) جيرو و(كينغزلي) كومان على دكة البدلاء، وخطفت الأضواء أيضاً من (أنتوان) غريزمان".

يذكر أن مهاجم ريال مدريد سجل 4 أهداف خلال بطولة يورو 2020.