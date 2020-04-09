ليستر: سعر سليماني 10 ملايين يورو

قال تقرير فرنسي، أمس الأربعاء، أن ليستر سيتي حدد سعر التخلي عن نجمه إسلام سليماني، المعار حالياً لموناكو، والمطلوب من قبل عدة أندية أوروبية، ومن بينها سبورتينغ لشبونة وأولمبيك مارسيليا.

وكشف موقع «فوت ميركاتو» أن ليستر حدد سعر الدولي الجزائري بـ 10 ملايين يورو.

وكان صاحب الـ 31 عاماً، على وشك العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة مانشستر يونايتد خلال السوق الشتوي الماضي، لكن مفاوضات انتقاله تعطلت في آخر لحظة، بسبب رفض مسؤولي موناكو التفريط في خدماته.

وسجل سليماني 9 أهداف، بالإضافة لتقديم 7 تمريرات حاسمة، في 18 ظهور له بقميص نادي الإمارة الفرنسية هذا الموسم.