ليستر سيتي يتعرض لخسارة مفاجئة أمام بيرنلي

تلقى ليستر سيتي هزيمة مفاجئة من مستضيفه بيرنلي، عندما حول صاحب الأرض تأخره بهدف إلى فوزٍ غالٍ بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور لحساب المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان الضيوف الطرف الأفضل في الشوط الأول، وترجمت هذه الأفضلية من خلال هدف هارفي بارنز في الدقيقة 33.

لكن الشوط الثاني شهد تراجع ليستر ليبدأ أصحاب الأرض في الضغط، مما أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 55 عبر كريس وود.

الفرصة كانت مواتية لليستر للتقدم من جديد عندما حصل فريق المدرب بريندان رودجرز على ركلة جزاء في الدقيقة 68، إلا أن جايمي فاردي رفض الهدية إذ تمكن الحارس نيك بوب من التصدي لتسديدته.

وبعد سلسلة من الفرص الضائعة بعد ركلة الجزاء المهدرة، جاء العقاب قاسياً من بيرنلي، الذي تمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 79 عبر آشلي ويستوود.

هذه الهزيمة أهدرت على ليستر سيتي فرصة العودة إلى المركز الثاني مستغلًا سقوط مانشستر سيتي أمس في فخ التعادل مع كريستال بالاس بهدفين لكل منهما.

وبقي ليستر سيتي بالتالي في المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 45 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه رصيد بيرنلي إلى 27 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع عشر.