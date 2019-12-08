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ليستر سيتي يواصل ملاحقة ليفربول برباعية في شباك أستون فيلا

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 04:06
فاردي يحتل صدارة هدافي البطولة برصيد 16 هدفاً
فاردي يحتل صدارة هدافي البطولة برصيد 16 هدفاً

حقق ليستر سيتي الفوز على مستضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف لهدف على ملعب فيلا بارك ضمن المرحلة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

جاءت أهداف الثعالب عن طريق جايمي فاردي (هدفان في الدقيقتين 20 و 75)، وكيليتشي إيهياناتشو (41)، وجوني إيفانز (49)، فيما سجل جاك غريليش هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 47.

بهذه النتيجة، وصل ليستر سيتي للنقطة 38 في المركز الثاني معيداً الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 8 نقاط، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

Via SyndiGate.info


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