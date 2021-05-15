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ليستر سيتي يُسقط تشيلسي ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

منشور 15 أيّار / مايو 2021 - 07:41
تيليمانس يحتفل بهدفه الرائع
تيليمانس يحتفل بهدفه الرائع

تُوج ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه الصعب على تشيلسي 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي اليوم السبت.

ويدين ليستر بالفضل في هذا الفوز ليوري تيليمانس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 63 من قذيفة قوية أطلقها من خارج منطقة الجزاء.

وبات هذا اللقب الأول لليستر في كأس الاتحاد بعد خسارته أربع نهائية في السابق، كان آخرها عام 1969.

وأصبح كأس الاتحاد الإنجليزي ثاني لقب كبير يحققه "الثعالب" بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016.

ومازال أمام تشيلسي فرصة للتتويج بلقب هذا الموسم عندما يواجه مانشستر سيتي في 29 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

كلمات دالة:تشيلسييوري تيليمانسليستر سيتيكأس الاتحاد الإنجليزي

Via SyndiGate.info


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