ليستر يسحق ويست هام برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق ليستر سيتي فوزاً كبيراً على ضيفه ويست هام يونايتد برباعية لهدف في المباراة التي جمعتها الأربعاء على ملعب كينغ باور، ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح آشلي بارنز التسجيل للذئاب في الدقيقة 24، وأضاف ريكاردو بيريرا الهدف الثاني نهاية الشوط الأول، قبل أن يحصل الضيوف على ركلة جزاء ترجمها مارك نوبل إلى هدف في الدقيقة 50.

ومن ركلة جزاء، دون آيوزي بيريز هدف ليستر الثالث في الدقيقة 81 قبل أن يكرر الإسباني زيارته للشباك معلناً رفع النتيجة لرباعية عند الدقيقة 88.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليستر للنقطة 45 في المركز الثالث، فيما بقي رصيد ويست هام يونايتد ثابتاً عند 23 نقطة في المركز السابع عشر.