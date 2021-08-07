ليستر يفوز بدرع الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي

فاز ليستر سيتي بدرع الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على غريمه مانشستر سيتي بهدفٍ دون رد على ملعب ويمبلي أمام حضور جماهيري مميز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني حينما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر خطأ على نايثان آكي مدافع السيتيزنز.

وانبرى كيليتشي إيهياناتشو لتنفيذ الركلة وسددها بنجاح على يسار الحارس زاك ستيفين في الدقيقة 89 مهدياً ليستر اللقب.

يذكر أن المباراة شهدت المشاركة الأولى لجاك غريليش مع مان سيتي في الدقيقة 65 حينما زج به المدرب جوسيب غوارديولا مكان سامويل إيدوزي.

وتعد هذه المواجهة بمثابة افتتاح الموسم الجديد في إنجلترا، علماً بأن الدوري الممتاز سينطلق يوم الجمعة القادم الثالث عشر من أغسطس الجاري بمواجهة برينتفورد وضيفه آرسنال.