ليفانتي يجبر برشلونة على التعادل ويقلص من فرص فوزه بلقب الليغا

فشل برشلونة في احتلال صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت، بعد بالتعادل 3-3 مع مستضيفه ليفانتي ضمن المرحلة 36 من البطولة.

السيطرة كانت واضحة للبارسا منذ البداية، من أجل إدراك التقدم وتفادي أي سيناريو مفاجىء على أرض ليفانتي.

وهو ما تحقق بعد 25 دقيقة بهدف ليونيل ميسي الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 29 هدفاً.

وأسفرت الدقيقة 34 عن هدف آخر للضيوف عن طريق بيدري الذي استغل تمريرة زميله عثمان ديمبيلي.

لكن غونزالو ميليرو سجل الهدف الأول لصاحب الأرض في الدقيقة 57، قبل أن يضيف خوسيه لويس موراليس الثاني بعدها بدقيقتين فقط ليتأزم الوضع على برشلونة.

وقرر ديمبيلي التدخل لإنقاذ فريقه بالهدف الثالث للضيوف من مهارة فردية في الدقيقة 64.

وكان ليفانتي الطرف الأخطر بحثاً عن التعادل، والذي جاء في الدقيقة 84 عن طريق البديل سيرخيو ليون.

بهذه النتيجة، بات برشلونة في المركز الثاني برصيد 76 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر بـ 77 نقطة والذي يواجه ريال سوسييداد الأربعاء بنفس المرحلة.

فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ 75 نقطة، ويواجه الخميس غريمه غرناطة، بينما يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر بـ 40 نقطة.