ليفانتي يسقط ريال مدريد المنقوص عددياً ويضاعف من مصاعبه

فاز ليفانتي على مستضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب المرحلة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وعانى الملكي من طرد إيدير ميليتاو المبكر منذ الدقيقة الثامنة، رغم أنه أحرز هدف التقدم عن طريق ماركو آسينسيو بعد ذلك بـ 5 دقائق.

لكن الفريق الضيف عادل النتيجة في الدقيقة 32 عبر خوسيه لويس موراليس، وأهدر زميله روجر مارتي ركلة جزاء بعد نصف ساعة تصدى لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة.

لكن مارتي عاد وسجل هدف الانتصار الثمين قبل نهاية اللقاء بـ 12 دقيقة.

بهذه النتيجة، رفع ليفانتي رصيده إلى 26 نقطة ارتقى إثرها للمركز التاسع، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 40 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.