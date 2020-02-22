ليفانتي يصعق ريال مدريد بهدف موراليس

قاد خوسيه لويس موراليس فريقه ليفانتي للتغلب على ضيفه ريال مدريد بهدفٍ دون رد في المباراة المثيرة التي جرت على ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني.

جاء هدف الانتصار عن طريق موراليس بتسديدة قوية ومميزة من زاوية صعبة في الدقيقة 79.

كما تعرض الملكي لانتكاسة أخرى بإصابة نجمه إيدين هازارد الذي غادر اللقاء في الدقيقة 67.

بهذا الانتصار، رفع ليفانتي رصيده إلى 32 نقطة ليرتقي إلى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 53 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.