ليفانتي يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد المتصدر

تعادل ليفانتي مع ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفٍ لمثله في المباراة القوية المؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

تقدم صاحب الضيافة بعد مرور 17 دقيقة على البداية عبر إينيس باردي، لكن ماركوس يورينتي منح الضيوف التعادل في الدقيقة 37.

بهذه النتيجة، عزز أتلتيكو مدريد رصيده في صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة من 22 مباراة وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني من 23 لقاء.

كما رفع ليفانتي رصيده بدوره إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر.