ليفاندوفسكي أبرز المرشحين لعناق كرة «كورونا» الذهبية

اقترب هداف بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، من تحقيق حلمه أكثر من أي وقت مضى بالمنافسة على لقبي الحذاء الذهبي في أوروبا، وأفضل لاعب في أوروبا والعالم لهذا الموسم، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها ملاعب العالم بسبب تفشي «كوفيد-19»، ووصوله إلى مستوى تنافسي عالٍ مع أبرز الأسماء المتوقع ترشحها للأمجاد الفردية، يتقدمها ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وفي الوقت الذي عادت فيه كرة القدم إلى الحياة، ومن ألمانيا تحديداً، فإن المؤشرات تتصاعد بعودة جائزتي أفضل لاعب في العالم التي يعلنها سنوياً الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، التي ستشهد - في حال صدور قرار رسمي بعودتها - تنافساً محتدماً، وإمكانية كبيرة بابتعادها عن ميسي أو رونالدو، وكأن «كورونا» أشبه بكأس العالم، الذي أصبح متنفساً لبقية نجوم كرة القدم لتوقع فوزهم بالجائزة المرموقة.

وكان فيفا ومجلة «فرانس فوتبول» قد ألغيا جوائز الأفضل لعام 2020، في مايو الماضي تزامناً مع التوقف القسري للمباريات، إلا أن استكمال الدوريات المحلية واقتراب موعد الأدوار المقبلة لدوري أبطال أوروبا ترك الباب مشرعاً لعودتهما عن القرار.

وبدأ الحديث عن ترشح ليفاندوفسكي للكرة الذهبية يتصاعد في الفترة الأخيرة من الموسم الحالي، لا سيما أنه سجل أرقاماً قياسية أسهمت بشكل مباشر في تتويج «البافاري» بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، وربما تتحقق الثلاثية التاريخية على شاكلة ما فعله الفريق عام 2013، في وقت يتهدد «برشلونة ميسي» و«يوفي رونالدو» بالخروج خاليا الوفاض من الموسم، وإن كان موقف البرتغالي أفضل نسبياً للفوز بالدوري الإيطالي ما لم يكن للاتسيو كلام آخر.

وأحرز بايرن ميونيخ في المراحل الـ 34 من البوندسليغا 100 هدف، كان نصيب ليفاندوفسكي منها 34 هدفاً، كما أحرز العملاق البولندي 51 هدفاً بجميع المسابقات في 43 مباراة هذا الموسم حتى الآن، فضلاً عن تحطيمه الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف التي يحرزها لاعب غير ألماني خلال موسم واحد، والمسجل باسم لاعب بوروسيا دورتموند سابقاً المنتقل إلى آرسنال، بيير إيميريك أوباميانغ، كما يعد ليفاندوفسكي أول لاعب في البوندسليغا يحرز أهدافاً في 11 مباراة متتالية الموسم الحالي، وأول لاعب يحصد جائزة أفضل هداف ثلاث مرات متتالية بعد غيرد مولر.

ويحظى ليفاندوفسكي (31 سنة) بترشيحات معظم نجوم الكرة العالمية، يتقدمهم لاعب مانشستر يونايتد وآرسنال السابق، الهولندي المعتزل روبن فان بيرسي، الذي قال عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لو خيروني بين نجوم العالم هذا الموسم لجائزة الأفضل في العالم سأختار ليفاندوفسكي في المركز الأول، وكيفين دي بروينه (نجم مانشستر سيتي) في المركز الثاني، وساديو ماني (جناح ليفربول) في المركز الثالث».

ولم يقع اختيار فان بيرسي على أسطورتي كرة القدم في آخر 15 سنة ميسي (33 سنة) ورونالدو (35 سنة)، حيث توّج الأول بالجائزة ست مرات، فيما فاز بها الثاني في خمس مناسبات.

ليفاندوفسكي الموسم الحالي

-سجل 51 هدفاً في 43 مباراة مع بايرن ميونيخ هذا الموسم حتى الآن.

- تصدر هدافي الدوري الألماني برصيد 34 هدفاً.

- أول لاعب في البوندسليغا يحرز أهدافاً في 11 مباراة متتالية الموسم الحالي.

- أول لاعب يحصد جائزة أفضل هداف ثلاث مرات متتالية بعد غيرد مولر.

- سجل في شباك جميع الأندية الألمانية خلال موسم 2019-2020.

- حطم الرقم القياسي لأوباميانغ (32 هدفاً)، من حيث عدد الأهداف التي يحرزها لاعب غير ألماني خلال موسم واحد.

- قاد بايرن ميونيخ للفوز بثنائية الدوري والكأس وعينه على دوري الأبطال.